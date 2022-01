Sono 3218 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia nell’ultimo bollettino epidemiologico regionale. Quasi 75mila i test giornalieri effettuati mentre ottime notizie arrivano dai negativizzati che sono 6091. Superata oggi, quota 300mila guariti da inizio pandemia. Scendono ancora gli attualmente positivi che adesso sono 62901. Le cattive notizie arrivano sul fronte decessi: oggi si registrano 7 nuovi morti a causa del virus. I casi provincia per provincia vedono ancora quella di Bari con 1224 nuovi casi in vetta alla Regione Puglia. A Lecce sono 614, Foggia 486, Brindisi 312, la BAT con 288 e Taranto con 226. Alta ancora la quota dei residenti fuori regione con 54 nuovi casi di contagio registrati.

Una pandemia che in Puglia, dai dati giornalieri, sembra leggermente rallentare dopo i picchi toccati negli scorsi giorni. Il rallentamento è evidente soprattutto nei ricoveri dove da due giorni si cresce a ritmo meno sostenuto della scorsa settimana: sono al momento 495 i ricoverati in area non critica (+5 rispetto a ieri) mentre sono 53 quelli in terapia intensiva (+2 nel saldo rispetto a ieri). Oltre 370mila i casi totali sino a questo momento individuati con i test che, invece, hanno superato quota 6milioni e mezzo da inizio pandemia.

Buone notizie anche dall’incidenza ogni 100mila abitanti che in regione scende sotto i 1000. Più o meno stabili, invece, le percentuali dei ricoveri con circa il 10% nelle terapie intensive ed il 18% ormai raggiunto per l’area non critica.