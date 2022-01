Bari: inchiesta Lerario, perquisizione addetta stampa giunta Regione Bari, 12 gen. (LaPresse) – Perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Bari nei confronti di un giornalista del servizio stampa della Giunta regionale Puglia. Il giornalista è indagato per le ipotesi di reato di concorso in rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio nonché favoreggiamento personale. La perquisizione, avvenuta questa mattina, è stata eseguita dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari e rientra nell’inchiesta che ruota attorno all’ex dirigente della protezione civile della regione Puglia, Mario Antonio Lerario, arrestato lo scorso 23 dicembre, in flagranza di reato, per corruzione e ancora ristretto in carcere “Il provvedimento è finalizzato all’acquisizione di elementi probatori utili alla compiuta identificazione di un pubblico ufficiale che avrebbe rivelato, secondo l’ipotesi accusatoria e allo stato delle indagini, al giornalista l’esistenza di dispositivi di captazione ambientale negli uffici della Regione Puglia in uso a Mar Antonio Lerario”, spiega la procura di Bari in una nota.”Lo stesso redattore avrebbe informato l’ex dirigente regionale della presenza delle cimici, aiutandolo così a eludere le investigazioni della polizia giudiziaria”, conclude la procura nella nota.