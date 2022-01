“Lo stadio San Nicola torna alla sua bellezza”. Con queste parole, diffuse sul proprio profilo Facebook, l’assessore allo sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli ha annunciato la chiusura delle gare d’appalto per i lavori che interesseranno l’astronave di Renzo Piano. Tutti i seggiolini diventeranno biancorossi, l’impianto di illuminazione verrà rimodernato con luci a led, i vecchi tabelloni rimossi e sostituiti da un nuovo schermo in Curva Sud. E poi la copertura, con i 26 petali che ritroveranno il teflon logorato e spazzato via dalle intemperie. Il tutto a un costo di circa 2,3 milioni per le sedute, 5,2 milioni per le coperture, 1,5 milioni per illuminazione e maxischermo. Prezzi a cui verrà applicato un ribasso tra il 17 e il 38%, per una spesa resa possibile dal finanziamento del credito sportivo. Un intervento atteso e importante, non solo per i tifosi biancorossi, ma anche nell’ottica di rendere l’impianto funzionale e attrattivo per eventi di respiro internazionale.

Non solo calcio e non solo stadio San Nicola. L’impegno del Comune di Bari è a 360 gradi, e riguarda anche tante altre realtà, con interventi previsti per il rugby, le piscine comunali, i playground. Insomma, un impegno diffuso e capillare per dare allo sport cittadino tutta l’importanza che merita.