12 mesi di immagini e testimonianze per raccontare le attività messe in campo in ambito nazionale ed internazionale durante l’anno che si è appena concluso. Si intitola “La vostra difesa la nostra missione” il calendario dell’Esercito 2022, giunto alla 25esima edizione, presentato ufficialmente nell’aula magna dell’Università di Bari. Un’opera editoriale in cui rivivere gli scenari che hanno visto protagoniste le Forze Armate: dalle attività operative alle calamità naturali, sino alla crisi pandemica. Un impegno a tutto campo caratterizzato da efficacia, rapidità e alta professionalizzazione, possibili solo grazie al continuo addestramento e all’esperienza maturata dai soldati anche oltre i confini nazionali. Lo spiega ad una platea composta da autorità del territorio e giovani studenti il colonnello Pietro Maraglino, comandante militare dell’esercito in Puglia, affiancato nella presentazione del nuovo calendario dal giornalista Giancarlo Fiume, capo redattore del TGR Puglia, e dalla professoressa Anna Maria Candela, co-rettore dell’Università di Bari. 12 mesi di foto e illustrazioni per comprendere la grande versatilità di impiego dell’esercito dovuta a tre caratteristiche fondamentali: la capacità operativa di combattimento, l’autonomia logistica e la distribuzione delle unità su tutto il territorio nazionale. Grazie alle intense attività addestrative compiute dai militari, ha sottolineato il colonnello Maraglino, l’Esercito ha dimostrato di essere un’organizzazione estremamente flessibile, sempre pronta ad intervenire in caso di necessità al servizio del Paese. Al termine della presentazione, anche un momento più leggero dedicato alla musica, con l’esibizione della Banda della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” diretta dal primo luogotenente Carlo Resta. L’acquisto del CalendEsercito 2022 ha inoltre una finalità benefica. Parte del ricavato delle vendite, infatti, contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera. L’Opera aiuta attualmente circa 500 orfani di militari a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.