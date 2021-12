E’ il giorno più delicato per la Puglia da quando è cominciata l’emergenza sanitaria. Sono 2.885 i nuovi casi covid registrati in regione secondo i dati del bollettino odierno, mai così alti. E’ record anche sui tamponi effettuati in 24 ore, ben 73.314, per un totale di oltre 5 milioni e mezzo di test da inizio pandemia. E’ la Provincia di Bari la zona più colpita dalla corsa del virus con quasi mille nuovi contagi, 926 per la precisione. Segue Lecce con 630 casi, 368 nella Bat che tocca uno dei valori più alti mai registrati, 328 nel brindisino, 292 in Provincia di Foggia, 256 in quella di Taranto. 78 contagi sono attribuiti a residenti fuori regione. Il totale dei positivi in Puglia ormai sfiora quota 300 mila, soglia che verrà presto superata. Il tasso di positività odierno si attesta al 3,9%, in linea con il bollettino di ieri.

Si aggrava anche il bilancio delle vittime, dopo lo zero di ieri oggi il virus ha fatto 7 morti, portando il dato complessivo a 6.962. Salgono i ricoveri, anche se lievemente: 203 pazienti si trovano in area non critica, più 4 unità rispetto a ieri, 24 le terapie intensive occupate, più 2 rispetto al bollettino precedente. Salgono sensibilmente gli attualmente positivi, ad oggi oltre 16 mila. I guariti nelle ultime 24 ore sono 723 che portano il totale a 276.153 negativizzati da inizio emergenza.

Dando uno sguardo alla situazione sanitaria nella Provincia Bat, i ricoveri presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie sono 21, in lieve aumento rispetto a ieri. Restano vuote le terapie intensive occupate, al momento l’unica buona notizia sull’aggiornamento odierno.