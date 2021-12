Tantissimi test effettuati per un nuovo record giornaliero, ma i casi tornano a diminuire. La fotografia della pandemia in Puglia nel consueto bollettino regionale che segna altri 664 casi di positività al Covid-19 ed anche 45548 nuovi test effettuati. Sicuramente effetto delle vacanze natalizie. C’è anche un nuovo decesso registrato mentre sono 198 i negativizzati e di conseguenza gli attualmente positivi continuano a salire arrivando a 9469 persone che combattono in questo momento contro il virus. Piccolo rialzo anche nei ricoveri con 168 persone in area non critica e 27 in terapia intensiva. Analizzando i dati provincia per provincia sono quelle di Bari e Lecce a mantenere i numeri più alti con, rispettivamente, 283 e 157 nuovi contagi registrati. Più in basso Brindisi con 85, Foggia con 51, Taranto 46. La BAT chiude con 29 nuovi casi di contagio. I numeri di oggi segnano un leggero stop nell’aumento dell’incidenza settimanale di contagi in Puglia che si aggira attorno ai 130 casi ogni 100mila abitanti. Un dato che, nonostante sia in salita, resta tra i più bassi d’Italia considerando che in Veneto si superi 600 ed in Lombardia oltre 500. Sul fronte vaccini l’80% della popolazione totale pugliese è coperto da almeno due dosi. Si viaggia verso le 800mila persone, pari al 20% dell’intera popolazione, già raggiunte da terza dose.