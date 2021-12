Anche quest’anno per i baresi Natale e Capodanno saranno vissuti con ulteriori limitazioni a causa dell’emergenza sanitaria. Niente musica all’esterno dei locali e nemmeno asporto di bevande: È stata, infatti, firmata dal sindaco del capoluogo pugliese Antonio Decaro l’ordinanza con cui si indicano i divieti previsti per le giornate del 23, 24, 30 e 31 dicembre, al fine di limitare tutte le condizioni che possano incidere negativamente sulla sicurezza dei cittadini.

Dalle ore 12 alla mezzanotte del 23, 24 e 30 dicembre e dalle 12 del 31 dicembre alle ore 5 del primo dell’anno, in tutto il territorio comunale, le attività commerciali e gli esercizi pubblici non potranno diffondere musica dal vivo e non all’esterno, compresi gli spazi antistanti – dehors inclusi. È vietata la somministrazione per asporto, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici, nonché lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non formalmente già autorizzata.

Insomma, a Bari ci si appresta a vivere un altro Natale in forma ridotta per via di una pandemia che continua a incidere negativamente sulle attività economiche e sulle interazioni sociali.