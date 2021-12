Continua a crescere il numero dei contagi Covid in Puglia con 677 nuovi casi e 4 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati principali pubblicati nell’odierno bollettino epidemiologico che evidenzia inoltre la risalita di tutti gli indicatori della pandemia. Sale al 2,7% il tasso di positività, vicina a 90 l’incidenza dei nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti, ad inizio settimana non superava i 60, segno che la circolazione del virus è aumentata in maniera significativa in pochi giorni.

I casi dell’ultimo bollettino con oltre 25 mila tamponi effettuati sono così suddivisi: 211 nella provincia di Bari, 153 nella provincia di Foggia, 91 in quella di Brindisi, 77 in provincia di Lecce, 73 nel tarantino e infine 66 nella Bat.

In leggera discesa i numeri negli ospedali pugliesi. Al momento sono 139 i pazienti ricoverati in area non critica, registrando un -3 nelle ultime 24 ore. Scende di una sola unità il numero di persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive che sono 25 in totale. Continua a salire il numero degli attualmente positivi che sono 6.830 e anche il numero odierno di negativizzati che sono 335 per un totale di quasi 273 mila guariti dall’inizio della pandemia.

Dati poco confortanti che inducono alla massima prudenza in vista delle imminenti festività natalizie.