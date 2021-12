E’ stata una festa di popolo con oltre duemila persone, che hanno riempito in ogni ordine di posto il Teatro Team di Bari. Duemila volti festanti, con bandiere delle Acli, inni alla vita, con la sfrenata voglia di ripartire e stare nuovamente insieme, con una umanità ritrovata e finalmente tenersi per mano.

Il popolo della Fondazione EPASSS e delle Acli con entusiasmo è tornato a guardarsi negli occhi, ad essere nuovamente comunità, nonostante tutti indossassero la mascherina e fossero in possesso del Green Pass, segno che la battaglia contro il Covid è ancora lunga, ma sicuramente sarà vinta definitivamente. Vincenzo Purgatorio – amministratore delegato della Fondazione Epasss e Presidente regionale delle ACLI, visibilmente emozionato, per la straordinaria presenza del popolo aclista, ha rimarcato il ruolo importante svolto dalle Acli di occuparsi di disuguaglianze, disabilità, di vecchie e nuove povertà. Ha poi ricordato che l’evento organizzato ha rappresentato un dono che i dirigenti hanno fatto a tutti coloro che hanno gremito il Teatro Team, come auspicio per la ripartenza e per la voglia di tornare a stare insieme e a fare festa.

Ha poi ripercorso le vicende delle ACLI dalla loro fondazione, sino ai giorni nostri, attraverso i volti che ne hanno scritto la storia, gettando le basi solide per un percorso di crescita futuro. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, accolto festosamente da tutti partecipanti, ha ricordato i tempi complicati della pandemia quando mancavano addirittura le mascherine e grazie ad una proficua collaborazione con la Cina, si riuscì a risolvere la problematica.

Ha poi ringraziato il popolo aclista per il sostegno sempre dato al suo progetto politico, sin dalla sua prima candidatura a Sindaco della Città di Bari. Anche il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, accolto calorosamente da tutti gli aclisti, ha ringraziato tutti i presenti e ha rimarcato l’importante ruolo svolto dalle Acli e da tutte le associazioni di volontariato durante i lockdown, occupandosi sempre degli ultimi e dei bisognosi. Assuntela Messina, sottosegretario di Stato al Ministero dell’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ha messo in evidenza l’importanza di prendersi cura degli altri e di occuparsi delle prossimità.

Tra le autorità presenti, l’Avv. Anna Grazia Maraschio (Assessore regionale Ambiente), il Dott. Filippo Caracciolo (Capogruppo PD Regione Puglia), il Sen. Massimo Cassano (Direttore Generale Arpal), il Dott. Domenico De Santis (Vice Capo Di Gabinetto del Presidente della Regione) e i direttori dei DSM Domenico Semisa (Asl Ba) e Giuseppe Barrasso (Asl Bat). I rappresentanti istituzionali sono stati accolti sul palco sia da Vincenzo Purgatorio (Presidente Regionale Acli Puglia) che da Nico Di Pinto (Presidente Provinciale Acli Bari-Bat).

Sul palco del teatro barese sono saliti artisti provenienti da diversi mondi che hanno divertito il pubblico presente. SGUARDI IN ATTO, infatti, è stata una iniziativa promossa da Fondazione E.P.A.S.S.S., con il coordinamento artistico di Franco Ferrante e con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Bari – è stata occasione per celebrare l’umanità e la solidarietà fatta di sguardi diversi e soprattutto di incontri.

Ad aprire la serata, l’attore Franco Ferrante con un monologo scritto da Lidia Bucci e accompagnato sulla scena dalla performance dei danzatori Vanessa Cokaric e Antonio Savoia della Compagnia Menhir Danza con la direzione artistica di Giulio De Leo.

Cuore della manifestazione è stato il concerto dei Radiodervish – Cantautori del Mediterraneo, tra gli scroscianti applausi del pubblico presente, con le loro sonorità multiculturali e alcuni omaggi ad altri importanti cantautori italiani.

In anteprima è stato proiettato il corto “Sguardi”, prodotto dalla Fondazione Epasss, con Franco Ferrante e Riccardo Spagnulo, con la regia di Lidia Bucci e la produzione esecutiva di Zima Film. Il corto nasce da un’idea di Franco Ferrante e di Lidia Bucci ed è la storia di incontri casuali o previsti, capaci di modificare la routine di un uomo. Vite che ne incontrano altre e ne cambiano la rotta.

Una serata all’insegna del dono, dell’inno alla vita. dell’umanità. Con pezzi di società che si sono ritrovati tutti insieme a scambiarsi gli auguri per le prossime festività e a tenersi nuovamente per mano.