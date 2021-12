Diminuiscono i tamponi, ma aumentano i contagi da Covid-19 in Puglia con 596 nuovi casi e altri 2 morti registrati nelle ultime 24 ore. E’ questa la fotografia della pandemia nella nostra regione dopo la pubblicazione dell’odierno bollettino epidemiologico che evidenzia inoltre l’aumento del tasso di positività, vicino al 2,5%, e dell’incidenza dei nuovi casi settimanali arrivata a 70 ogni 100 mila abitanti.

I casi dell’ultimo bollettino con oltre 24 mila tamponi effettuati sono così suddivisi: 183 nella provincia di Bari, 132 nella provincia di Foggia, 111 in quella di Lecce, 73 in provincia di Taranto, 51 nel brindisino e infine 41 nella Bat.

Stabile la situazione sul fronte ospedaliero con un leggero aumento dei ricoveri in terapia intensiva. Al momento sono 126 i pazienti ricoverati in area non critica, registrando un -5 nelle ultime 24 ore. Sale invece di 3 unità il numero di persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive che sono 27 in totale. Continua a salire il numero degli attualmente positivi che hanno superato le 6 mila unità, precisamente 6.114, nonostante il buon numero odierno di negativizzati che sono 335 per un totale di oltre 272 mila guariti dall’inizio della pandemia.

Numeri in sostanziale aumento nonostante la Puglia resti una delle regioni meno colpite da questa nuova ondati di contagi.