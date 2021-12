I Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari hanno tratto in arresto un 31enne ed un 27enne di Bari, già noti alle Forze dell’Ordine, bloccati dai militari mentre mettevano a segno un colpo all’interno di una locale azienda.

I fatti risalgono alla notte trascorsa, quando, personale di un Istituto di Vigilanza Privata operante in quel centro allertava gli uomini in divisa di aver notato due persone sospette a bordo di un autocarro. Immediato l’intervento dei Carabinieri che, raggiunto il luogo segnalato, bloccavano il mezzo rinvenendo dei tubi stabilizzatori in acciaio per perforazioni, aste in acciaio, cavi da traino e vari utensili da lavoro. I successivi accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire che i due, dopo aver forzato un lucchetto a protezione dell’ingresso principale, si erano introdotti all’interno di un’azienda asportando il materiale rinvenuto, dal valore di circa 15.000 euro. Acclarato il furto, i due venivano pertanto tratti in arresto dai Carabinieri e posti in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.