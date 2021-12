Sono 401 i nuovi casi di covid-19 registrati in Puglia nell’ultimo bollettino epidemiologico regionale. Oltre 27mila però i test effettuati, uno dei numeri più alti registrati in regione. Sono sei, invece, i decessi. Buone notizie sul fronte dei negativizzati che sono 370 e, dunque, gli attualmente positivi aumentano ma davvero di poco portando il conto a 5564. In crescita i ricoveri che salgono in area non critica a 133 mentre in terapia intensiva si arriva a 23 pazienti rispetto ai 19 di ieri.

I nuovi numeri provincia per provincia: a Lecce il maggior numeri di casi con 111 seguita da Taranto con 94 nuovi casi di contagio, Bari 67, BAT 63, Foggia 62 e Brindisi 17. I casi totali accertati in Puglia sino a questo momento sono oltre 284mila. Per quel che concerne l’incidenza settimanale di contagi in Puglia ci si aggira attorno ai 65 in regione ed un po’ in risalita ci sono tutte le province anche se si resta ben al di sotto dell’Italia in cui i numeri parlano di poco più di 200 casi ogni 100mila abitanti.