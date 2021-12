Nonostante fosse sprovvisto di Green Pass e spinto dal forte desiderio di andare a mangiare carne arrosto in una braceria, ha deciso di utilizzare il certificato del fratello, di fatto sostituendosi a lui. E’ successo a Valenzano, nel barese, dove un giovane di 29 anni è stato multato per la violazione delle norme previste per l’utilizzo della certificazione verde Covid e dovrà rispondere anche del reato di sostituzione di persona.

Fondamentale per smascherare il furbetto è stata la scrupolosità dei Carabinieri che durante specifici controlli effettuati in diversi esercizi pubblici, non si sono limitati a verificare il possesso del Green Pass ma anche la corrispondenza tra i beneficiari del certificato e i documenti d’identità di chi lo stesse utilizzando. I controlli dei militari sull’utilizzo idoneo della certificazione verde saranno intensificati in vista delle festività natalizie.