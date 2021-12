Aggredirono con violenza inaudita un 33enne prima esplodendo tre colpi di pistola e poi utilizzando una mazza di ferro procurandogli una ferita al braccio. Per questo motivo i Carabinieri hanno arrestato tre giovani: un 20enne di Noicattaro, un 24enne di Mola di Bari e una 23enne di Cellamare accusati di violenza privata, lesioni aggravate dai futili motivi e dalla crudeltà, porto abusivo di arma da fuoco, esplosione di colpi d’arma da fuoco e simulazione di reato.

I fatti sono accaduti nella notte tra il 18 e 19 settembre scorso a Triggiano nel barese. Secondo gli inquirenti i tre avrebbero agito per gelosia in quanto la vittima, al momento dell’agguato, era in compagnia di una donna legata sentimentalmente ad uno degli aggressori. Il 20enne e il 24enne avrebbero prima aggredito la vittima sparandole contro 3 colpi di arma fuoco, mancandola, per poi colpirla con una mazza ferrata procurandole lesioni ad un braccio, oltre a distruggere un finestrino e danneggiare diverse parti della sua auto.

Le indagini hanno consentito di accertare anche il coinvolgimento della fidanzata di uno dei due giovani aggressori che oltre ad essere presente durante il violento episodio, avrebbe poi denunciato falsamente il furto dell’auto utilizzata per compiere l’aggressione. I due giovani sono stati rinchiusi nel carcere di Bari, mentre la 23enne è finita agli arresti domiciliari.