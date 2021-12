Il virus corre tra le scuole del barese e a certificarlo sono i numeri diramati dall’Azienda Sanitaria Locale. Nell’ultima settimana, tra il 29 novembre ed il 5 dicembre, sono state registrate 87 positività tra i banchi scolastici della Provincia di Bari. Nei sette giorni precedenti i casi rilevati erano 69. Un incremento dunque, secondo quanto emerso dal monitoraggio del team Covid scuole dell’Epidemic Intelligence center della Asl di Bari. 311 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del barese sotto la lente d’ingrandimento: 17 i contagi nelle scuole dell’infanzia, 30 nelle primarie, 17 nelle scuole medie e 23 nelle superiori. Nel complesso, 63 casi sono riconducibili agli alunni e 24 al personale scolastico. Il dato più alto riguarda le scuole primarie, 30 contagi nell’ultima settimana, di cui 5 riguardano gli operatori scolastici e 25 gli alunni che, come noto, non sono ancora vaccinabili per l’età. Ma il virus corre anche negli istituti superiori, 23 contagi complessivi, di cui 19 studenti positivi. Solo 9 non risultano vaccinati, quasi la metà. Secondo Severina Cavalli, coordinatrice del gruppo di monitoraggio nelle scuole del barese, si tratta di un “andamento costante” soprattutto nelle scuole primarie, mentre negli istituti superiori preoccupa l’aumento delle positività soprattutto per i non vaccinati.