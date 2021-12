Sono partiti da stamattina, 6 dicembre, i controlli interforze finalizzati a verificare il rispetto delle nuove disposizioni su green pass base e rafforzati. Come pianificato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e nel Tavolo Tecnico tenutisi in Questura, i controlli già in atto da parte della Polizia di Stato e delle altre FF.OO., integrati dalla Polizia Locale e Metropolitana e dalla Guardia di Finanza, sono stati ulteriormente intensificati.

Quotidianamente, negli orari antimeridiani, gli equipaggi dislocati in città, oltre ai servizi ordinari di controllo del territorio, provvederanno quotidianamente al monitoraggio anti-assembramento all’ingresso e all’uscita delle scuole, presso le fermate degli autobus, nelle stazioni, nelle vie e piazze di maggiore affluenza, nei bar, ristoranti, ed esercizi pubblici in genere. A questo dispositivo si affiancheranno, nei turni serali, i controlli interforze di Polizia e Carabinieri, insieme a Guardia di finanza e Polizia Locale, secondo il Piano di Controllo del Territorio.

Nelle giornate prefestive e festive, inoltre, verranno svolti servizi specifici nelle zone di maggiore aggregazione del centro città, di Torre a Mare, del quartiere Poggiofranco, sia nelle vie dello shopping che negli esercizi pubblici e nelle zone della movida, durante tutto l’arco della giornata e con particolare attenzione agli orari pomeridiani e serali. La Polizia di Stato sarà presente con pattuglie dedicate ed equipaggi in servizio di controllo del territorio, Polizia Amministrativa, Polizia Scientifica e Polizia Ferroviaria.

Infine, nei centri urbani della provincia sotto la competenza dei Commissariati Distaccati o delle articolazioni dell’Arma, i controlli saranno svolti quotidianamente, con particolare attenzione alle zone più frequentate ed agli orari di maggiore affluenza, soprattutto nei festivi e prefestivi.