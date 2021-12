La Puglia registra oltre 300 nuovi casi di positività al covid, in lieve discesa rispetto a ieri e nonostante nelle ultime 24 ore siano stati effettuati più tamponi. 305 i contagi rilevati su 22.688 test. 107 i nuovi casi attribuiti alla Provincia di Foggia, 76 in quella di Lecce, 39 nel tarantino, 36 in Provincia di Bari, 32 in quella di Brindisi e 14 nella Bat che resta il territorio con il più basso numero di nuovi contagi giornalieri. Il totale dei casi da inizio pandemia supera le 280 mila unità. Purtroppo anche oggi si registrano altre 3 vittime del covid che fanno salire la sommatoria dei decessi a 6.889.

Gli attualmente positivi tornano a salire ed oggi sono 4.250, circa un centinaio in più rispetto al bollettino di ieri. Mentre scendono a 131 i ricoverati in area non critica, -3 unità nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva restano 21, dato invariato da tre giorni consecutivi, e senza dubbio il più confortante insieme dal dai dei ricoveri ordinari. Si aggiorna anche il conto dei guariti, 170 secondo gli ultimi dati, il totale è prossimo al traguardo dei 269 mila pugliesi negativizzati da inizio pandemia.