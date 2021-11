I Militari della Stazione Carabinieri di Palo del Colle, negli ultimi giorni stanno intensificando ancor di più i controlli ed i servizi straordinari finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. A meno di 48 ore dall’ultimo arresto avvenuto in contrada Lama di Battaglia, i militari della locale Stazione hanno colpito in centro storico, ove sono stati arrestati un giovane palese di 23 anni e un 25nne residente a Grumo Appula entrambi pregiudicati.

Nello specifico, i militari della Stazione di Palo del Colle hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al contrasto della vendita sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio, hanno notato diversi strani movimenti e andirivieni di giovani nel centro storico, nelle vicinanze della casa comunale. Insospettiti da tali movimenti, i militari della Stazione Carabinieri hanno deciso di intervenire e effettuare un controllo a tappeto delle stradine interessate. All’esito dell’intervento venivano bloccati diversi giovani, tra cui due ragazzi, che venivano notati chiaramente armeggiare sul parapetto di una finestra di una abitazione abbandonata. I militari hanno immediatamente perquisito il luogo e rinvenuto, quindi nella disponibilità dei due, diversa sostanza stupefacente. In particolare, in due buste venivano rinvenute 31 dosi di marjuana, per un peso di 40 gr. circa, 25 dosi di hashish per un peso di 35 gr. circa, nonché denaro in contante sulla persona di uno dei due giovani, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Date le circostanze, i due giovani sono stati condotti presso la Stazione Carabinieri di Palo del Colle, dove sono stati dichiarati in arresto e dopo il giudizio direttissimo sono stati entrambi sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Inoltre all’esito dei controlli è stato rintracciato e sottoposto alla detenzione domiciliare un 50enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione per cumulo pene.