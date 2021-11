Una deflagrazione che ha scosso la notte coratina, purtroppo l’ennesima nell’ultimo periodo. E’ accaduto attorno alle 2. Un ordigno è esploso davanti ad un negozio di impianti elettrici in via Reggio, nei pressi di via Castel del Monte. Un’esplosione potente secondo alcune testimonianze, avvertita da più parti in città, che ha danneggiato la saracinesca dell’esercizio commerciale e causato diversi danni anche all’interno. Come se non bastasse, la deflagrazione ha generato danni anche a delle abitazioni nelle vicinanze, frantumando alcuni vetri. Tanta la paura per i residenti, la stessa provocata solo tre giorni fa dall’esplosione di un altro ordigno, sempre durante la notte a Corato, che ha colpito un distributore di sigarette di una tabaccheria situata in via Roma, in pieno centro urbano.

Questa notte sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione coratina, pochi istanti dopo lo scoppio che ha allarmato l’intera zona, insieme al vigili del fuoco e alla Polizia Scientifica arrivata da Bari per tutti i rilievi del caso. Gli accertamenti sono mirati a comprendere la natura di quello che sembra a tutti gli effetti un atto intimidatorio nei confronti dell’attività e, come detto, non il primo in città. Gli episodi di criminalità di questo tipo diventano sempre più frequenti a Corato. Il 18 settembre scorso è stata presa di mira un’altra tabaccheria, in via Veneto, dove alcuni malviventi avevano preparato due esplosioni distinte. La prima non ha provocato danni, mentre la seconda è stata sventata da una squadra di artificieri giunti da Bari. Una recrudescenza di criminalità già denunciata nelle scorse settimane dal Sindaco Corrado De Benedittis dopo la sparatoria avvenuta a fine ottobre nei luoghi della movida coratina.