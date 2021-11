161 nuovi casi di covid a fronte di 21mila tamponi effettuati. Sono i numeri aggiornati della pandemia in Puglia riportati nell’ultimo bollettino epidemiologico regionale, che fa segnare anche tre decessi causati dal virus nelle ultime 24 ore. In provincia di Taranto il più alto numero di contagi, 44; seguono la città metropolitana di Bari con 41, la provincia di Brindisi con 18, quella di Lecce con 16, la Bat con 9 e la provincia di Foggia con 5. La buona notizia è che calano le persone attualmente positive in Puglia, passando dalle 3821 di ieri alle 3687 di oggi. I pazienti ricoverati per covid diventano 166, quattro in più rispetto al dato del precedente bollettino mentre rimane invariato il numero delle terapie intensive occupate, fermo a 21. Quasi 300, infine, le persone guarite dal covid nelle ultime 24 ore. La Puglia rimane stabilmente tra le regioni italiane col più basso impatto della pandemia in termini di infezioni e ricoveri rispetto alla capacità ospedaliera. L’incidenza settimanale dei contagi fa registrare 40 nuovi casi ogni 100mila abitanti, il dato più basso in Italia dopo Basilicata e Sardegna.