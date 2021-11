«Queste sono le giornate più belle, quelle che ti danno la forza per andare avanti. Forza Alessio». Con queste parole Roberto Maggialetti, gestore del DF Disco di Bisceglie, ha postato una foto con Alessio, il 26enne barese rimasto ferito all’alba di domenica 7 novembre con una serie di coltellate. Il giovane, come già annunciato nei giorni scorsi, sta bene e ha lasciato l’Ospedale Vittorio Emanuele II per fare ritorno a casa sua. Questo pomeriggio Alessio ha ricevuto la visita di Roberto Maggialetti che ha voluto sincerarsi delle condizioni di salute del ragazzo. Intanto l’autore dell’aggressione, un 25enne di Cerignola accusato di omicidio, è stato arrestato dai Carabinieri. Una storia a lieto fine, come testimonia lo scatto in amicizia postato da Maggialetti sulla sua pagina Facebook..