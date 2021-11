Roberto Maggialetti, gestore del DF Disco di Bisceglie, plaude al lavoro delle forze dell’ordine che nelle scorse ore hanno individuato ed arrestato quello che potrebbe essere il responsabile dell’accoltellamento multiplo nei confronti del 26enne barese all’alba di domenica 7 novembre nella discoteca biscegliese. Un 25enne di Cerignola con precedenti alle spalle. Ora per il DF Disco, spiega Maggialetti, è tempo di importanti cambiamenti per garantire la sicurezza di chi vuole semplicemente divertirsi. Tra le novità, le telecamere con riconoscimento facciale.

Oltre a questo, Maggialetti ribadisce la necessità che tutte le Istituzioni intervengano per porre rimedio ad un problema divenuto ormai sociale, prendendo in considerazione l’istituzione del DASPO per chi porta violenza nei luoghi del sano intrattenimento.

Questi gli ingredienti, secondo Maggialetti, per tracciare la strada giusta utile al risultato finale. Intanto il DF Disco, dove l’attività è stata sospesa dal Questore Bat per 15 giorni, conta di ripartire quanto prima i battenti ed in piena sicurezza.