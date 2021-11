Sensibilizzare al tema della legalità, dell’importanza dello stare dalla parte del bene, contribuendo ad accrescere nelle giovani generazioni il senso del radicamento dei valori fondamentali per l’ordinata e democratica convivenza civile. È stato questo il senso dell’iniziativa “In campo per la legalità”, organizzata dalla Prefettura di Barletta Andria Trani e dal Comune di Bisceglie (con il patrocinio della Regione Puglia), che si è svolta all’interno dello Stadio “Ventura” con la presenza sugli spalti di trecento studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’evento si inserisce in un programma di dieci appuntamenti rivolti alle giovani generazioni su diverse tematiche afferenti la legalità. La prima tappa è stata questo quadrangolare di calcio tra le Nazionali italiane dei Prefetti, dei Parlamentari, dei Sindaci e degli Attori. Ma è tutto pronto per diverse altre iniziative tra cui i “Testimoni di Legalità Attiva” d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Una iniziativa che arriva proprio in giorni piuttosto difficili per il territorio della sesta provincia pugliese.