Si aggiungono altri 277 contagi da coronavirus in Puglia secondo i dati dell’ultimo bollettino epidemiologico, mentre i tamponi effettuati sono 19.769. In linea con quanto diramato ieri, quando il bollettino indicava 265 nuovi casi a fronte di circa 19.600 test per la rilevazione del virus. Dei nuovi casi 55 sono in Provincia di Bari, 46 in quella di Foggia, 13 nella Bat, 86 nel tarantino, 15 in Provincia di Brindisi e 63 in quella di Lecce. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 275.692. Buone notizie dal bollettino odierno arrivano dai decessi, zero nelle ultime 24 ore.

Sul fronte sanitario si registra ancora un aumento dei ricoveri, se pur lieve. Sono 160 infatti i pazienti in area non critica negli ospedali covid della Puglia, uno in più rispetto all’aggiornamento di ieri. Le terapie intensive invece restano stabili a 19 unità. 121 i pazienti guariti e che hanno sconfitto definitivamente il virus, per un totale di pazienti negativizzati che sale ad oltre 265 mila. Continuano a salire gli attualmente positivi che ad oggi in regione sono 3.787, mentre ieri 3.631. In aumento di 156 unità.