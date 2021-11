Potrebbe esser un vero e proprio terremoto per la giunta regionale pugliese la notizia che ormai circola con insistenza da qualche ora. Pierluigi Lopalco, l’assessore alla sanità nonché consigliere regionale della lista CON, fortemente voluto dal Presidente Michele Emiliano già nella scorsa legislatura, ha rassegnato le proprie dimissioni dal suo ruolo assessorile. Il Governatore avrebbe già chiesto all’epidemiologo di ripensarci.

Ma alla base della decisione di Lopalco, che negli ultimi due anni ha dovuto gestire l’emergenza pandemica e la campagna vaccinale, ci sarebbero alcune scelte sulla sanità non condivise proprio con il Presidente Emiliano. Una scelta che lascerebbe comunque in consiglio regionale l’epidemiologo eletto con oltre 14mila preferenze nell’ultima tornata elettorale. Una scelta che sarebbe però un vero e proprio terremoto nelle fila della maggioranza in un contesto, come quello della sanità, dove si gioca una delle partite più importanti per la regione.

Immediate le reazioni arrivate questa mattina dalla politica regionale. Ancora nessun commento dai protagonisti ma soprattutto dalla maggioranza, arrivano però diverse note dalle opposizioni. Il primo è stato il consigliere Ignazio Zullo di Fratelli d’Italia che chiede all’epidemiologo di ripensarci e di sfidare Emiliano, si legge testualmente nella nota, «sul terreno della buona politica e della buona amministrazione». Sempre Fratelli d’Italia ha già annunciato la richiesta di un consiglio regionale monotematico su questo argomento.

Dalla Lega, invece, c’è soddisfazione per le dimissioni dell’assessore Lopalco nelle parole del capogruppo in consiglio regionale Davide Bellomo. La Lega aveva presentato una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore per cui in questi mesi avevano chiesto più volte di poter discutere in consiglio. «Avremmo quindi voluto – spiega Bellomo – che la decisione fosse scaturita da una presa di coscienza per i numerosi e palesi fallimenti decisionali in piena pandemia da Covid-19».