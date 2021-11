«Esprimiamo profondo sconforto per lo sconvolgente episodio accaduto domenica. Siamo sollevati dall’apprendere che le condizioni di salute del ragazzo sono migliorate ed è in via di guarigione». Sono le parole di Roberto Maggialetti, Amministratore della società (Gest Maggi Srl) che gestisce il DF Disco di Bisceglie dove all’alba di domenica 7 novembre è stato accoltellato un giovane in mezzo a migliaia di coetanei.

Roberto Maggialetti non ha dubbi nel constatare che la struttura, a livello organizzativo, «ha posto in essere sempre tutte le misure di sicurezza previste dalla legge e dalle recenti disposizioni in materia di contenimento della diffusione della pandemia, anche e soprattutto con riguardo alla capienza delle persone che possono avere accesso al locale». Poi aggiunge: «Non è giusto che centinaia di dipendenti e di brave persone che frequentano il DF, soprattutto dopo la prolungata chiusura, debbano subire le conseguenze di un insensato e spregevole gesto posto in essere da un folle». E intanto struttura si è prontamente attivata per fornire il massimo del supporto alle indagini in corso affinché, scrive Maggialetti, «il responsabile del grave episodio venga individuato il prima possibile e punito in maniera esemplare».

«Sin da ora – conclude – ci riserviamo di costituirci parte civile nei confronti del responsabile che verrà individuato a seguito delle indagini condotte dalla magistratura e dalla Polizia Giudiziaria. Siamo certi dell’ottimo lavoro che stanno svolgendo le autorità competenti».