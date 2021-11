Con la presentazione ufficiale della nuova giunta comunale è difatto partita la seconda avventura a Palazzo di Città per l’Amministrazione guidata da Pasquale Chieco nella città di Ruvo. La vittoria al ballottaggio ha confermato per i prossimi cinque anni il sindaco uscente. Stamattina a Palazzo Caputi l’atto formale di presentazione della sua squadra di governo. Una squadra composta da cinque assessori in continuità con il passato anche se a farla da padrona è il colore rosa ma soprattutto la “politica” dopo cinque anni passati con assessorati tecnici.

In realtà diverse sono le conferme: Monica Filograno, per esempio, già assessore nella passata giunta e pronta ad occuparsi dell’assessorato alle Politiche di Comunità con Cultura, Turismo, Sport, Scuola e Partecipazione oltre che giovani. Lei scelta direttamente da Pasquale Chieco sarà anche vicesindaco. Altra conferma è stata Lucia Di Bisceglie in quota Partito Democratico a cui è stato affidato l’assessorato al Lavoro ed Attività Produttive. Un salto di qualità lo fa Antonio Mazzone della Sinistra Ruvese che da semplice consigliere delegato, nella scorsa consiliatura, diventa Assessore all’Ambiente ed al Territorio. In quota Partito Democratico c’è anche Domenico Savio Curci, new entry, con l’assessorato al Benessere ed alla Giustizia Sociale. Per i Popolari con Emiliano, infine, la terza donna in Giunta e cioè Maria Curci con l’assessorato all’Attività Amministrativa ed alla Digitalizzazione. Una squadra di Governo che vuole avere, ha spiegato Pasquale Chieco, un rapporto molto stretto con i cittadini privilegiando al massimo la partecipazione e la cittadinanza attiva. Idee chiare anche per i primi provvedimenti da adottare.