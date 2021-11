Nessun nuovo rinvio a Bari per ristoranti e bar che saranno costretti a smantellare pedane e gazebo removibili installati su strada per implementare la propria capienza di coperti all’esterno. Confermata, dunque, la scadenza prevista nell’ordinanza emanata lo scorso settembre che prevedeva una proroga, visto lo stato di emergenza, fino al 31 ottobre.

Stop ai parklet e alla sperimentazione per l’occupazione di suolo pubblico con le pedane esterne ai locali di ristorazione ai quali, tra l’altro, era stata data la possibilità di collocare sedie e tavolini sui posti auto. Agli esercenti, comunque, ha fatto sapere il sindaco di Bari Antonio Decaro, sarà garantito qualche giorno per ripristinare lo stato dei luoghi liberando le occupazioni sulla carreggiata stradale.

Il provvedimento della scorsa primavera, spiega il sindaco, era stato valutato chiedendo un sacrificio a tutti i cittadini per aiutare il settore della ristorazione a rialzarsi da un periodo complicato in cui le difficoltà economiche per tanti operatori erano enormi. Ora che la situazione è migliorata e che bar e ristoranti sono tornati a pieno regime, l’amministrazione comunale ha preferito restituire gli spazi ai residenti, soprattutto nelle vie dove si concentra maggiormente lo shopping e anche in virtù del rischio che, con il fisiologico calo delle temperature, gazebo e pedane restino inutilizzati e abbandonati.