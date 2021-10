Risale la curva dei contagi giornalieri, aumentano gli attuali positivi ma, da due giorni, non si aggrava fortunatamente il bilancio delle vittime. È questo il quadro aggiornato sulla pandemia di Coronavirus in Puglia, secondo le informazioni fornite dal bollettino epidemiologico della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 233 nuovi casi a fronte di oltre 19.600 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari all’1,18%.

Provincia più colpita è oggi quella di Taranto con 74 nuovi contagi, seguita da Foggia con 62 e Bari con 43. L’attenzione resta alta nel territorio del capoluogo, alla luce dei dati resi noti dalla Asl, che evidenziano in tutta la provincia di Bari un netto aumento dei casi, quasi raddoppiati nell’ultima settimana, con un particolare incremento dei bambini sotto i 12 anni.

Quanto alle altre province, si contano oggi 36 nuovi contagi a Lecce, 11 nel Brindisino e 6 nella Bat, ai quali si aggiunge un residente fuori regione. Il totale dei casi di positività registrati in Puglia, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale così a 272.529.

Sul fronte ospedaliero la situazione si conferma piuttosto stabile. I pazienti Covid ricoverati sono in tutto 149, di cui 132 si trovano in area non critica e 17 in Terapia Intensiva.

In ulteriore rialzo invece il numero riferito alle persone attualmente positive che sono complessivamente 2.843, oltre 160 in più di un giorno fa. Si aggiornano infine anche le cifre relative ai pugliesi guariti, che salgono a quota 262.854.