Risale la curva dei contagi giornalieri, aumentano gli attualmente positivi e, dopo tre giorni di tregua, il virus fa registrare nuove vittime. Sono numeri in peggioramento quelli relativi alla pandemia di Coronavirus in Puglia. Secondo le informazioni fornite dal consueto bollettino epidemiologico regionale, oggi martedì 26 ottobre, sono stati accertati 278 nuovi casi, a fronte di 24.823 tamponi analizzati, con un tasso di positività che sale all’1,1%.

Provincia più colpita è quella di Taranto con 75 contagi, seguita da Bari (67) e Foggia (66). Se ne contano invece 37 nel Leccese, 18 nel Brindisino e 17 nel territorio della Bat, ai quali vanno aggiunti 2 casi dei giorni scorsi che sono stati attribuiti alle rispettive province di provenienza.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza, tocca così quota 271.816. Si aggrava purtroppo anche il bilancio dei decessi, con altri 3 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale delle vittime della pandemia a 6.828.

E a peggiorare è anche il dato riferito alle persone attualmente positive, che salgono a 2.447 (89 in più di un giorno fa), mentre sul fronte sanitario si registra un leggerissimo calo dei ricoveri. I pazienti Covid in ospedale sono in tutto 147, di cui 129 in area non critica e 18 in Terapia Intensiva. Nuovo balzo in avanti, infine, dei negativizzati che raggiungono la cifra complessiva di 262.541: sono 186 i pugliesi guariti nelle ultime 24 ore.