Sensibilizzare i più piccoli sulle regole della strada: è questo l’obiettivo dell’evento “Karting in piazza”, organizzato in piazza Libertà a Bari. La manifestazione promossa dall’Aci Bari Bat ha coinvolto circa 250 bambini dai 6 ai 10 anni, studenti del Preziosissimo Sangue e della San Filippo Neri di Bari e della Bovio di Ruvo. Dall’educazione stradale all’avviamento allo sport dei giovani, dalla gestione di squadre sportive all’organizzazione di eventi complessi di notevole rilevanza sociale o sportiva. Il tutto divertendosi. In occasione dell’iniziativa in piazza sono stati organizzati corsi, eventi ed aree attrezzate per la guida in sicurezza di tutte le tipologie di mezzi per la mobilità che hanno visto come destinatari i bambini, portatori di un cambiamento culturale necessario per il rispetto della vita e delle regole della strada.

«È una campagna molto bella che l’Aci sta portando in giro, anche qui a Bari, per educare i bambini alla sicurezza e all’educazione stradale, ma anche all’avviamento allo sport – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente e allo Sport Pietro Petruzzelli – perché gli si fanno provare dei go-kart, che possono rappresentare per qualcuno anche un’occasione per la pratica sportiva del domani, e quindi fanno due cose belle, insieme, grazie all’Aci. Sono tante le scuole della nostra città, e quando ci sono manifestazioni come queste si cerca di coinvolgere il più possibile. Poi con questa bella giornata è ancora più bello vedere questi ragazzi con i loro caschi che vanno in giro nel circuito montato per l’occorrenza».