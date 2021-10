Soppressione del passaggio a livello di Via delle Murge a Bari, realizzazione di 4 rotatorie, costruzione di un sottopasso ciclo-pedonale, creazione di 2,6 chilometri di percorso ciclabile. È questo il progetto “Strade Nuove” con cui Ferrovie Appulo Lucane, in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto con Regione Puglia e Comune di Bari, realizzerà dieci opere di viabilità che verranno realizzate tra i quartieri del capoluogo pugliese Picone e Poggiofranco.

“Un progetto fortemente voluto dalla Regione Puglia, che non si è limitata solo a finanziare l’intervento ferroviario, e quindi il raddoppio della tratta Bari Policlinico – Bari Sant’Andrea, – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti e alla mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia – ma anche tutta la viabilità compensativa, e dunque realizzazione di rotatorie e strade, che collegheranno i quartieri Picone e Poggiofranco, partendo dal cosiddetto Quartierino”.

“La zona del Quartierino – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -è stato da sempre un pezzo della città isolata da tutto il resto, così come la zona di Santa Fara e quella di Poggiofranco, di viale Mazzitelli e viale Matarrese”.

“Questo intervento – afferma il sindaco di Bari, Antonio Decaro -migliorerà le condizioni di una zona importante della città. Saranno migliorate le condizioni di sicurezza delle strade, soprattutto con la realizzazione delle rotatorie e il traffico, pur se rallentato, sarà fluidificato”. Il progetto prevede un investimento complessivo di 18 milioni di euro, con tempi di due anni per la realizzazione dei lavori, alcuni dei quali già iniziati a settembre.

“Riusciremo a riqualificare in tempi strettissimi, con una timeline di due anni, un’area, quella limitrofa al ponte Adriatico, che riuscirà a migliorare la vivibilità dei cittadini nell’ambito dei due quartieri, con benefici anche per il quartiere Libertà. L’investimento – spiega il presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento – è di 18,1 milioni di Euro e credo che sia una delle opere pubbliche più importanti della città di Bari dell’ultimo periodo”

“Questo progetto non si ferma qui. Stiamo lavorando – dichiara direttore generale Matteo Colamussi – anche per eliminare il passaggio a livello di Santa Caterina. C’è una grande attenzione, non solo nella sicurezza ferroviaria, ma anche, attraverso la compensazione delle opere, nella sicurezza stradale. Ci sono tutti gli ingredienti per rispettare i tempi e per rendere migliore la vita dei baresi e di tutti coloro che si recano nella nostra città metropolitana”