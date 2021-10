Nella sola giornata di ieri in Puglia sono stati effettuati quasi 23 mila tamponi, circa 10 mila in più rispetto alla giornata precedente ed effetto dell’obbligo del green pass subito evidente nei numeri. E’ il dato più rilevante che emerge dal bollettino epidemiologico odierno che registra 102 nuovi casi a fronte di 22.892 test effettuati. Il tasso di positività scende ma è dettato dalla necessità, da parte di coloro che non hanno ancora effettuato il vaccino, di sottoporsi a tampone per scaricare il green pass, visti i nuovi obblighi a partire da oggi sui luoghi di lavoro.

Dei nuovi casi 16 sono attribuiti alla Provincia di Bari, 5 nella Bat, 7 nel brindisino, 24 in Provincia di Foggia, 17 in quella di Lecce e 35 nel tarantino. Nell’ultimo aggiornamento purtroppo si registrano altre due vittime del virus.

Resta costantemente stabile il dato dei ricoveri in Puglia. 133 i pazienti in area non critica, due in più rispetto al bollettino precedente mentre scende a 18 il conto di coloro che si trovano in terapia intensiva. Attualmente positivi in diminuzione, ed ora si attestano 2.135. Otre cento i guariti in 24 ore. La campagna vaccinale pugliese, intanto, vede sempre più vicino il traguardo delle 6 milioni di somministrazioni totali.