Attività culturali, ludico ricreative e laboratori con lo scopo di combattere la solitudine e favorire una sempre maggiore inclusione attiva della popolazione anziana. Nasce il nuovo centro sociale polivalente per anziani di Bari. A tagliare il nastro della struttura comunale l’assessore al Welfare Francesca Bottalico.“Speriamo che questo presidio possa essere – spiega l’assessore Bottalico – per loro un punto di riferimento soprattutto per quanto riguarda i percorsi di invecchiamento attivo. Accanto a un centro polifunzionale, dove potranno trovare ascolto, avere consulenze psicologico, lavorare, ad esempio, contro la truffa per gli anziani, stare insieme in questo momento in cui la pandemia ha aumentato la solitudine, ci sono tutte una serie di azioni, come le assistenze domiciliari, raddoppiate in questi anni, l’affido anziani il cui avviso verrà pubblicato nei prossimi mesi. L’obiettivo è creare dei punti di riferimento, dare assistenza a tutti quegli anziani che non hanno una rete familiare di sostegno”

La nuova sede decentrata è stata attivata in viale della Repubblica 71|O, nei pressi di un giardino pubblico, in uno dei Municipi più popolosi e con la più alta concentrazione di persone over 65 per essere sempre più attenti ai bisogni della terza età.

La struttura, finanziata dall’assessorato al Welfare e gestita dalla società cooperativa Gea, aggiudicataria dell’avviso pubblico, sarà aperta il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle 19 e il venerdì mattina dalle ore 9 alle 13 con attività laboratoriali; il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle 17 sarà attivo lo sportello psicologico, mentre il venerdì mattina, dalle ore 9, lo sportello di segretariato sociale.