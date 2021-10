Uno sfogo social e allo stesso tempo un’assunzione di responsabilità. Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio I di Bari, attraverso una diretta Facebook ha fatto il punto sulla situazione del parco, realizzato nell’ambito del PIRP del quartiere Japigia, tra via Suglia, via Toscanini e via Troisi.

Leonetti ha prima di tutto puntato il dito verso gli incivili che abbandonano i rifiuti, senza preoccuparsi di conferirli nei cassonetti presenti.

“Purtroppo alcuni cittadini hanno consuetudini sbagliate. La sera utilizzano questi parchi in maniera impropria, non rispettandoli. È bellissimo sapere che il parco viene vissuto anche la sera, magari anche per cenare insieme, ma bisogna ricordarsi che l’immondizia va lasciata negli appositi cassonetti”.

Ma anche un mea culpa da parte del presidente del Municipio I di Bari che riconosce le responsabilità della politica riguardo la manutenzione del parco.

“È vero: diverse problematiche legate all’impianto di irrigazione del parco hanno prodotto la perdita delle due aiuole verdi e dell’attecchimento di alcune piante. Ci sarà la massima attenzione da parte nostra su questo aspetto, affinché il prato venga riposizionato e che tutti gli alberi che non hanno attecchito possano essere sostituiti con specie più adeguati anche alle temperature della nostra città”.

Dopo tantissime segnalazioni, il parco, grazie ai referenti della ripartizione lavori pubblici, ha visto la realizzazione di un intervento sull’impianto di irrigazione e una manutenzione ordinaria del verde. Occorrerebbe ora, come chiarisce lo stesso Leonetti, un intervento di manutenzione straordinaria del prato, degli alberi secchi e della porta del calcetto recentemente vandalizzata.

Nulla potrà essere fatto, invece, per alcune aree secche del parco, volutamente lasciate senza impianto di irrigazione in fase di progettazione e che seguono il naturale andamento delle stagioni.