I respiri affannosi e sospesi, il fiato tirato, le pulsazioni del cuore e i rumori di fondo del dolore. Il dolore fa rumore, non si vede ma si sente. Sono i suoni di una famiglia che scricchiola quando un padre e un marito premuroso e presente si ammala e comincia a svanire. Ed è proprio lì, dove qualcosa si rompe e va in frantumi, che si impara a diventare più forti e resistenti. Succede così alla famiglia di Franco che si ritrova e si riscopre intorno a un letto di ospedale. Nelle attese, nei corridoi, nei non detti, negli sguardi di speranza e disperati nascono legami, amori improbabili iniziano, si consumano e si dissolvono, sconfitti dal dolore. Le mancanze diventano presenze importanti e tutto si illumina di un’altra luce e di ogni cosa si riscopre il senso: dell’amore, del dolore, della vita. Alla fine, poi, ogni ritorno vale, in ogni forma, per chi abita geografie umane tracciate sulle mappe del cuore.

Cast affiatato (Donatella Finocchiaro, Giorgio Colangeli, Dino Abbrescia, Silvia Mazzieri, Riccardo Mandolini, Giulio Beranek, Sara Putignano, Franco Ferrante, Giuliana Simeone) quello diretto da Domenico Fortunato (lo stesso regista interpreta il padre protagonista) per il suo Bentornato papà, presentato in anteprima nazionale al Bif&st 2021, al Teatro Piccinni, mercoledì 29 settembre e accolto dai sonori applausi di un pubblico visibilmente commosso (anche grazie al commento sonoro delle musiche originali e heartbreaking di Silvia Nair). Non si fugge infatti da una vicenda dolorosa, quella narrata, capace di far riflettere sul tempo, componente di rilievo nelle relazioni, nella costruzione e nella coltivazione degli affetti. Affetti da vivere generosamente sempre qui e ora, sembra dirci il regista, perché, se rimandati, potrebbero andar perduti irrimediabilmente.

Bentornato papà è un film di cuore e di pancia. Si percepisce la necessità emotiva e probabilmente catartica del regista e degli autori di raccontare questa storia. È appunto questa urgenza a conquistare l’approvazione dello spettatore che, come accade con un lavoro ben fatto, nello schermo del cinema si riflette, si riconosce e rilegge la propria storia personale.

«Quando un film tocca temi universali ha raggiunto il suo scopo – ha commentato Donatella Finocchiaro nella conferenza stampa post- anteprima tenutasi nella mattinata di giovedì 30 settembre al Teatro Margherita – I temi della morte e della malattia sono temi universali e delicati e Domenico e gli autori sono riusciti a raccontarli con rispetto».

«Il film nasce da racconti condivisi con Cesare Fragnelli. Abbiamo avuto esperienze simili a distanza di tempo. Il soggetto propostomi da Cesare mi ha commosso e di lì è iniziata questa avventura» ha raccontato il regista, Domenico Fortunato, in merito alla genesi del film.

«Non è un film personale ma è un capitolo di vita tra dolore e felicità che ci riguarda tutti – ha aggiunto Cesare Fragnelli, produttore del film. Il sacrificio di un padre accompagna la crescita di una famiglia. Abbiamo condiviso la storia scrivendola in cinque, affinché ciascuno mettesse del suo per raccontare di come si può cambiare anche in meglio, partendo da esperienze dolorose come la morte».

«Abbiamo iniziato a lavorare al film raccontandoci i nostri vissuti – ha continuato la Finocchiaro – Ho accettato questo film perché l’ho sentito. Questa possibilità di trasformare per il set la propria esperienza personale agevola molto il lavoro dell’attore a favore della verosimiglianza».

«Vedermi sul grande schermo è stato emozionante – ha raccontato Giuliana Simeone che con Bentornato papà ha debuttato al cinema – sono grata per questo film perché mi ha permesso di prendere consapevolezza di me stessa».

«Non è un film “cartolina” – ha aggiunto Antonio Parente di Apulia Film Commission – ma ci tengo a precisare che oltre ai luoghi, sono state coinvolte quarantasette maestranze pugliesi tra attori e tecnici. Grazie a RAI Cinema e al rapporto professionale ma anche amichevole con Altre Storie, il set di Bentornato papà è stato tra i primi a ripartire dopo la chiusura per l’emergenza Covid».

Luigi Lonigro di RAI Cinema si è complimentato con autori e attori: «Il film mi ha convinto ed emozionato. Le interpretazioni sono state notevoli ed è sorprendente la sensibilità registica nell’evitare di far cadere una vicenda così delicata nella trappola del cliché. È una storia di sentimenti che parla di tutti noi. RAI Cinema è sempre contenta di sostenere giovani autori e giovani produttori e inoltre AFC si rivela sempre un partner notevole».

«Con Cesare Fragnelli mi è sembrato di lavorare con un produttore “antico” – ha concluso Fortunato – come tutti, ci ha messo passione e ha sacrificato anche la sua vita privata per il film».

Tutto il cast è stato unanime nel dichiarare che sul set di Bentornato papà si è creata una vera famiglia, il film ha giovato dell’entusiasmo e della passione di tutti, assieme a rigore, impegno e serietà professionale.

Bentornato papà – girato tra Martina Franca e Roma – è prodotto da Altre Storie di Cesare Fragnelli e da RAI Cinema. La sceneggiatura è di Cesare Fragnelli, Francesca Schirru, Lorenzo Righi, Michele Santeramo e Domenico Fortunato.

Dopo l’anteprima del Bif&st, il film sarà in replica al festival nella serata di giovedì 30 settembre e nelle sale italiane dal prossimo 7 ottobre, distribuito da Altre Storie.