Giù i ricoveri, giù i pazienti attualmente positivi e giù anche il numero dei decessi: sono dati in ulteriore miglioramento, rispetto a ieri, quelli relativi alla pandemia di Coronavirus in Puglia dove, secondo le informazioni fornite dal bollettino epidemiologico regionale, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 152 nuovi casi a fronte di 14.230 tamponi analizzati. Nella distribuzione dei contagi odierni, provincia più colpita è quella di Bari con 77 casi. Segue Lecce con 40, Foggia 26, Taranto 7, Bat 6 e Brindisi 3, ai quali vanno aggiunti 6 casi di provenienza non nota, riferiti ai giorni scorsi, che sono stati riclassificati nel database regionale oltre a quello di un residente fuori regione.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza, sale così a 268.521. E il virus purtroppo fa registrare anche un’altra vittima (dato comunque in calo rispetto ai 6 morti di ieri), e che porta il totale dei decessi nella regione a quota 6.786. Buone notizie sul fronte ospedaliero: i pazienti Covid ricoverati nelle strutture sanitarie scendono a 163, di cui 147 si trovano in area non critica e 16 in terapia intensiva. Va giù anche il dato riguardante ai pugliesi attualmente positivi al Coronavirus, che sono complessivamente 2.643 (oltre 150 in meno rispetto ad un giorno fa), mentre parallelamente si assiste ad un nuovo deciso balzo in avanti dei negativizzati, che raggiungono la cifra totale di 259.092, con più di 300 guariti solo nelle ultime 24 ore.