Meno di 200 nuovi casi di contagio da Covid-19 nello scorso weekend su però oltre 20mila tamponi nel complesso effettuati in Puglia. Tre le vittime accertate ed una curva di contagi che continua la sua discesa sempre più sostenuta. Sono 2866 gli attualmente positivi con 182 persone ricoverate nelle strutture sanitarie pugliesi. Di queste sono 18 quelle in terapia intensiva. Restano bassi i numeri registrati nella BAT che in due giorni ha registrato solo 9 nuovi contagi.

Oltre 80, invece, quelli registrati a Lecce che si conferma, al momento, la provincia più colpita in Puglia. Una cinquantina i nuovi casi in Provincia di Bari, più in basso tutte le altre con la Provincia di Taranto che ha sfiorato lo 0 in entrambi i giorni. Ancora in frenata l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti che in Puglia si attesta attorno ai 25 casi. Stessa sorte per le percentuali di occupazione dei posti letto scese al di sotto del 4% nelle terapie intensive ed ormai al 6% per i posti di area non critica. Sul fronte vaccini già partita ormai da una settimana la campagna per le terze dosi ai pazienti più fragili. Circa 4mila le dosi già inoculate in Puglia mentre la regione sta per scavallare 79% dell’intera popolazione raggiunta almeno da una dose di vaccino ed il 74% completamente immunizzata.