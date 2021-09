Dopo l’inaugurazione in anteprima, alla riapertura del Teatro Kursaal Santa Lucia con la proiezione di ‘Ennio’, film di Giuseppe Tornatore dedicato a Ennio Morricone, nella serata di venerdì 24 settembre, il Bif&est nell’edizione 2021 ha dato avvio agli appuntamenti in programma, nella mattinata di sabato 25, con la presentazione della rivista ‘Bianco e Nero’ al Petruzzelli e con l’apertura ufficiale della mostra fotografica ‘Ettore Scola al Bif&est’ negli scatti di Pasquale Susca, Nicola Amato e Daniele Notaristefano.

Scatti che raccontano le emozioni mute e immortalate sulla pellicola, degli anni del maestro Scola durante il Festival di cinema in terra di Bari. Scatti d’autore che raccontano l’entusiasmo, la passione e la dedizione di chi ha fatto del cinema una scelta di vita, prima ancora che un mestiere. E proprio durante l’evento inaugurale abbiamo avuto modo di incontrare Pasquale Susca, uno degli autori degli scatti in mostra, il veterano. Un veterano con l’approccio emotivo di un ragazzino. Entusiasta e umile. Contento sicuramente di vedere tutti assieme i suoi scatti per raccontare una storia. La storia di un Maestro, prima di tutto, ma anche la storia di una città, di una regione che proprio Susca ha avuto modo di veder crescere, evolversi. Cambiare senza snaturarsi, senza perdere la propria identità, il proprio tratto distintivo. «L’emozione più grande – ha commentato Susca – è stato vedere, anni fa, i miei allievi dell’Accademia (Pasquale Susca è docente all’Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto, ndr) parlare e confrontarsi con monumenti della storia del cinema come Ettore Scola. Per quelli della mia generazione, nati e cresciuti con il mito e il sogno irraggiungibile del cinema girato a Roma, sarebbe stato impensabile anche solo immaginarlo».

«Lo ricordo sempre tra i giovani – ha continuato Pasquale Susca, parlando del suo incontro con Scola in questi anni – sempre contento di essere tra i ragazzi, schivo all’obiettivo, non amava farsi fotografare ma amava circondarsi di spiriti in fermento, affamati di cinema. Ragazzi con tanti sogni e tante idee da realizzare.»

Negli scatti di Susca, di Amato e di Notaristefano, si legge a chiare lettere il piacere di Ettore Scola di essere al Bif&st, mentre, a sua insaputa ne stava scrivendo la storia, a stretto gomito con tutte le maestranze che oggi lavorano nel cinema e per il cinema in Puglia e tutto il pubblico che ogni anno riempie le sale cinematografiche e attende con trepidazione il Bif&est, come un appuntamento irrinunciabile. La mostra fotografica dedicata a Ettore Scola sarà fruibile tutti i giorni del Festival presso il Teatro Margherita dalle ore 10 alle ore 20 con ingresso libero contingentato.