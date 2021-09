Era detenuto agli arresti domiciliari, ma nel pomeriggio di ieri ha lasciato la sua abitazione e rapinato un supermercato in via Lembo in zona Policlinico a Bari. Per questo motivo gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 29enne pregiudicato.

I fatti sono accaduti poco prima delle 16 quando un uomo a volto coperto e armato di coltello è entrato all’interno del supermercato e minacciando il cassiere lo ha costretto a consegnare l’incasso delle giornata, poco più di 500 euro. Immediata la chiamata al 113 e l’arrivo dei poliziotti sul posto che hanno visionato le immagini catturate dal sistema di video sorveglianza dell’esercizio commerciale e, riconosciuto le caratteristiche fisiche e il particolare modo di camminare del rapinatore, noto alle forze dell’ordine per altre rapine e per avere la residenza a poche centinaia di metri dal supermercato.

Gli agenti così hanno raggiunto l’abitazione trovando il sospettato intento a cambiarsi i vestiti e con un borsello colmo di denaro. La perquisizione ha poi permesso anche di rinvenire in cucina, nel bidone della spazzatura, il coltello e gli indumenti utilizzati per la rapina. Dopo gli accertamenti della Questura il 29enne, che era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato rinchiuso nel carcere di Trani.