Sono 88 i nuovi casi di positività registrati nell’ultimo bollettino epidemiologico riferito ai dati delle domenica su 6438 test e che comunque certificano la riduzione di contagi giornalieri in questa fase pandemica in Puglia. Dati del fine settimana che mantengono bassi sia i numeri degli attualmente positivi ancora in discesa sino a 3.681 odierni con 145 negativizzati in un solo giorno. 3 purtroppo i decessi contenuti nel bollettino e che portano la triste conta a 6750 morti dall’inizio della pandemia in Puglia. Stabili, seppur in lieve aumento, i posti occupati negli ospedali pugliesi: salgono i pazienti nelle aree non critiche con 193 posti letto, mentre scendono in terapia intensiva dove sono 20. La Provincia di Lecce resta quella più colpita al momento con 49 nuovi contagi ed a seguire c’è la Provincia di Foggia con 24 casi. Poco o nulla nelle altre province con Brindisi 7, Bari 2 e sia BAT che Taranto con un solo nuovo contagio. Continua anche la discesa dell’incidenza di casi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni. In Italia si registra una variazione del -15% con il dato che si attesta al di sotto dei 60 casi. In Puglia si è praticamente alla metà con una riduzione che prosegue e si attesta ad oltre il 20% di casi in meno in una settimana. Praticamente 600 negativizzati in più rispetto ai nuovi contagiati in regione negli ultimi sette giorni. Molto basse anche le percentuali relative ai ricoveri con le terapie intensiva attorno al 4% del totale ed i posti letto occupati in area non critica attorno al 7%. Nell’incidenza di casi, infine, scende di molto la BAT dopo esser stata stabilmente oltre i 100 per un paio di settimane. L’ultimo dato parla di circa 45 casi con un numero praticamente simile alla Provincia di Lecce. Più indietro tutte le altre province pugliesi.