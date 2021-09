Sono 222 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore su oltre 16 mila tamponi, 2 morti e tasso di positività poco sopra l’1,3%. Questi i dati principali contenuti nell’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dal Dipartimento della Salute regionale. I nuovi casi di Covid sono così distribuiti: 46 nella provincia di Bari, 45 in quella di Lecce, 37 in quella di Brindisi, 33 nella Bat, 32 nella provincia di Foggia e 22 in quella di Taranto.

Continua la lenta discesa degli attualmente positivi in Puglia che sono 3.725 con i guariti giornalieri ormai da giorni sempre superiori ai nuovi casi: 248 quest’oggi per un totale di oltre 255 mila.

Numeri in costante discesa anche negli ospedali pugliesi dove al momento sono ricoverati in totale 202 pazienti. In area non critica si registra un -4 con 182 persone ricoverate, poco più del 6% dei posti letto disponibili. Saldo negativo anche nelle terapie intensive che passano da 23 a 20 unità, meno del 5% dei posti letto disponibili. Scende ancora l’incidenza ogni 100mila abitanti che si attesta attorno ai 31 casi ogni 7 giorni, registrando un -25,5% rispetto alla scorsa settimana. Numeri incoraggianti ma che come sempre invitano alla cautela.