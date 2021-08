Nel pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Toritto unitamente a personale della Polizia Locale del luogo, hanno effettuato un controllo all’interno di un circolo privato al fine di verificare la normativa legata all’obbligo del green pass e alle regole entrate in vigore per arginare la diffusione del coronavirus. In particolare i militari e gli agenti hanno effettuato un’ispezione scoprendo che il presidente del circolo privato aveva fatto entrare all’interno due uomini sprovvisti del certificato verde e senza aver preventivamente effettuato il controllo.

Per questo motivo, considerate le violazioni accertate durante l’ispezione, i tre sono stati sanzionanti amministrativamente. La verifica fa parte di una serie di controlli messi in campo in questo periodo dalle forze dell’ordine, attività che proseguiranno a tutela della salute pubblica.