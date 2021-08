In questi ultimi giorni di fine agosto sono stati intensificati i controlli specialmente nei luoghi di maggior afflusso e concentramento di gente, al fine di verificare l’osservanza delle norme vigenti per evitare la diffusione del contagio da coronavirus e contrastare la commissione di reati in genere.

Durante l’effettuazione di tali servizi, ai Carabinieri della locale Stazione di Noci non è passato inosservato il comportamento di due giovani del luogo, uno dei quali noto per essere assuntore di stupefacenti, che nella centralissima piazza Aldo Moro, si scambiavano qualcosa.

Il loro atteggiamento ha subito insospettito i Carabinieri che hanno deciso di fermare uno di loro il quale, alla vista dei militari , ha cercato di dileguarsi nel centro urbano. Durante la breve fuga per le vie cittadine, il giovane, 23enne, ha tentato di disfarsi di un involucro, lanciandolo in una fioriera, ma è stato subito bloccato dai Carabinieri, i quali recuperando l’involucro ne verificavano il contenuto. 30 dosi di “cocaina” per un peso complessivo pari a circa 10 grammi.

Il fermato, sottoposto a perquisizione, è stato altresì trovato in possesso di circa 430 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento della illecita attività. Stupefacente e danaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre il 23enne, incensurato, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto e, su disposizione della competente A.G., è stato associato presso l’abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari.