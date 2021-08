Entro la fine del mese di agosto la Gazzetta del Mezzogiorno potrebbe tornare in edicola a circa trenta giorni di distanza dall’ultima uscita in edicola. La procedura di concordato fallimentare è ad una svolta dopo lo stop alle pubblicazioni a fine luglio. Due le proposte in campo al momento per le due società in fallimento la Edisud (editrice del quotidiano) e la Mediterranea (proprietaria del marchio). I comitati dei creditori delle due società devono decidere entro il 28 agosto su quale delle proposte accettare. La maggioranza dei creditori, tuttavia, starebbe optando per la proposta presentata dall’azienda Ecologica, con a capo l’imprenditore Vito Miccolis, dando una spallata ormai decisiva a quello che potrebbe esser il nuovo proprietario dello storico marchio editoriale pugliese. Sembrerebbe superata l’altra proposta quella della Ledi dei fratelli Ladisa che, in realtà, ha permesso di portare avanti la pubblicazione della testata nei precedenti otto mesi a partire da novembre scorso con il fitto temporaneo del ramo d’azienda. La proposta di Ecologica, al momento palla più suffragata, prevede il pagamento di poco meno di 6 milioni di euro e il mantenimento occupazionale per due anni dei 143 dipendenti tra giornalisti, amministrativi e poligrafici. La decisione dovrebbe arrivare in via definitiva già ad inizio della prossima settimana e successivamente il tribunale potrebbe rapidamente affidare alla società vincitrice una gestione ponte del giornale che potrebbe così tornare in edicola.