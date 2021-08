L’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) ha posizionato centraline per il monitoraggio dell’aria in zona Graviscella ad Altamura, dopo l’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di ieri nel deposito della fabbrica di plastiche “Forte Srl”. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco che «ancora stanno presidiando l’area al fine di scongiurare qualsiasi altro focolaio», spiega il sindaco Rosa Melodia ricordando che «a causa della nube tossica prodotta dal rogo, dal pomeriggio di ieri ho invitato la popolazione a tenere chiuse le finestre e a non uscire di casa se non in caso di estrema necessità per evitare l’esposizione ai fumi in attesa delle analisi sulla qualità dell’aria».

«Solo dopo aver conosciuto i valori delle polveri sottili e della diossina e l’eventuale contaminazione del suolo si potrà decidere quali atti adottare. Per il momento occorrerà attendere ancora fino a domani o dopodomani – si legge nel post di Melodia – Non ci sono stati richieste di intervento presso il Pronto soccorso dell’ospedale della Murgia».