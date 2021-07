Nel maggio 2019 il fallimento di un marchio storico come quello del Mercatone Uno. Una fine ingloriosa per un progetto commerciale che ha significato anche pesanti perdite a livello occupazionale in Italia ed in particolare in Puglia. Da due anni circa 1300 ormai ex dipendenti in tutta Italia, circa 250 in Puglia, attendono eventuali novità mai arrivate nonostante le tante promesse. Si è chiusa anche la vertenza, come ci spiegano alcuni ex lavoratori all’esterno dei cancelli dei capannoni industriali di Terlizzi, una vertenza che ha portato al licenziamento collettivo arrivato qualche giorno fa. Dal 24 novembre, data ultima della cassa integrazione, saranno tutti disoccupati

Alcuni di loro hanno provato a reinventarsi anche se è completamente mancata la formazione promessa dalla Regione Puglia. Ma per molti questa possibilità non c’è stata anche a causa dell’età e della difficile contingenza.

Il capannone vuoto di Terlizzi, dove abbiamo incontrato gli ex dipendenti, rappresenta tutti i sogni infranti di lavoratori e lavoratrici che avevano creduto in un futuro roseo spezzato senza appello in una giornata di maggio di due anni fa.