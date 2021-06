Sono le ore 00.30 circa, quando l’attenzione della pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione viene attirata dalla presenza di un’auto sportiva, in sosta, con a bordo solo una donna e, per giunta, in uno dei quartieri noti di Bitonto, dove viene ritenuto “facile” approvvigionarsi di sostanze stupefacenti. I militari si mettono all’aspetto, pronti nel buio a monitorare quanto succede nei pressi. Ad un certo punto giunge un uomo che, in maniera furtiva entra a bordo dell’auto che parte velocemente. La pattuglia, intuito quanto stava succedendo, decide di fermare l’auto per un normale controllo ma, quando questa viene fermata, l’uomo esce dal veicolo ed inizia a correre a piedi nelle strade circostanti, inseguito dai militari anch’essi a piedi. Ormai braccato, l’uomo si disfa di un involucro. Il gesto non sfugge all’occhio allenato dei carabinieri che dopo aver bloccato con la forza il fuggitivo, purtroppo riportando escoriazioni di vario genere, recuperano l’involucro e rinvengono, all’interno di questi circa 5 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Ecco il motivo della fuga. La persona, A.A. di anni 50, originario di Matera, è stato arrestato per resistenza a P.U. e detenzione, ai fini di spaccio, di cocaina.

L’arrestato è stato tradotto agli arresti domiciliari presso la sua residenza nella provincia lucana, in attesta di essere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.