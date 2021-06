In preda ai fumi dell’alcool e ad un raptus di gelosia ha aggredito e picchiato la compagna e poi anche la sorella di lei intervenuta in sua difesa. E’ accaduto a Monopoli dove i Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni, incensurato, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Le indagini dei militari sono scattate quando, durante la notte, in caserma si sono presentate due sorelle monopolitane di 25 anni con il volto tumefatto, per esser state appena picchiate, tanto da dover ricorrere alle cure dell’ospedale, dove i medici, a causa delle ferite, hanno refertato loro 30 giorni di prognosi.

Le ragazze, quindi, hanno spiegato ai carabinieri di essere state aggredite dal compagno convivente di una delle due, il quale, in stato di ebbrezza alcolica, dopo aver picchiato la prima per motivi di gelosia, si è scagliato anche contro l’altra, intervenuta nel tentativo disperato di arrestarne la furia.

I militari, così, hanno rintracciato il 35enne a Matera, presso lo studio medico da lui gestito, e lo hanno arrestato. L’uomo, attualmente, è ai domiciliari. Le due giovani donne hanno interrotto la convivenza.