Per la prima volta il G20 approda in Italia, e la Puglia è stata grande protagonista dell’accoglienza delle circa 50 delegazioni provenienti da tutto il mondo per partecipare al meeting in programma oggi a Matera per le riunioni dei ministri degli Affari esteri e dello Sviluppo. Ieri sera, in una Bari blindata in termini di sicurezza per l’occasione, il Presidente della Regione Michele Emiliano ed il Sindaco barese Antonio Decaro hanno accolto i capi delegazione assieme al Ministro degli Affari esteri italiano Luigi Di Maio all’interno del Castello Svevo. «Vi accogliamo con sentimenti autentici, secondo un’antichissima tradizione di ospitalità pugliese, con il desiderio di costruire rapporti di amicizia vera, che durino nel tempo» ha esordito Emiliano, seguito dal Sindaco Decaro: «Benvenuti a Bari, città di frontiera, da sempre terra d’incontro e di dialogo, cerniera tra Oriente e Occidente. Siamo onorati di potervi accogliere nella nostra città». Poi un vasto programma in cui gli oltre 500 delegati sono stati accompagnati tra eventi culturali, artistici e musicali, ed anche un percorso enogastronomico con degustazione di vini e specialità pugliesi.

Questa mattina la partenza in direzione Matera per il primo giorno del vertice G20 a bordo del treno delle Ferrovie Appulo Lucane. Grande la soddisfazione del Ministro Di Maio che ha commentato: «Non è un caso se abbiamo scelto città del Sud per ospitare questo importante evento. Così come non è un caso se circa 100 miliardi del Recovery sono destinati al Mezzogiorno. Se rilanciamo il Sud, rilanciamo tutto il Paese». Domani il G20 proseguirà nella città di Brindisi.